Neçirvan Barzani Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'da

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere Tahran’a geldi.

Barzani Tahran’a İran İletişim Bakanı ve Irak’ın Tahran Büyükelçisi tarafından karşılandı.

Barzani diğer ülkelerden cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı, başbakan yardımcısı, dışişleri bakanı ve büyükelçiler düzeyinde 80'den fazla heyetin yanı sıra uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla birlikte bugün Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak.