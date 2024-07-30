Pezeşkiyan ile Kazakistan Senatosu Başkanı arasında görüşme

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan yemin töreni için Tahran’da bulunan Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Aşimbayev ile bir araya geldi.

Pezeşkiytan bu görüşmede, bölgesel bir birliğin oluşturulmasın bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin artmasına yol açacağını vurguladı.

İki ülkenin Şangay, SICA, Avrasya Ekonomik Birliği de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşlara üyeliğine atıfta bulunan Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki bölgesel ve uluslararası işbirliğinin ilerletilmesi ve geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Aşimbayev ise, ülkesinin ekonomi, ulaştırma ve taşımacılık, petrol ve gaz, endüstriyel, kültürel ve bilimsel alanlarda İran'la ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu vurguladı.

Maulen Aşimbayev, “İran, Kazakistan'ın stratejik ortağıdır ve İran'la ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğini genişletmeye hazırız” dedi.