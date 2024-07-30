Ayetullah Hamanei direniş liderleri ile bir araya geldi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede, “Bugün İslam'ın en büyük bayrağı Filistin halkının ve Gazze halkının elinde ve direnişin büyüklüğünü sağlayan şey Gazze halkıdır” dedi

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise görüşmede, “İran’ın iyi ve güçlü tutumuyla gurur duyduk” ifadesini kullandı.

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale “Bugünkü görüşmede Hamas ve İslami Cihad Liderlerinin bir arada bulunması, Filistin'deki direniş güçlerinin birliğinin göstergesidir” dedi.

Direniş liderleri İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın bugün yapılacak olan yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelmiştir.