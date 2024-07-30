İran her zaman tarihin doğru tarafında yer aldı

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Meclis'te düzenlenen yemin töreninde konuştu.

Pezzeşkiyan, ''Allah'ın izniyle, İslam Devrimi'nin etkili tedbirleriyle ve halkın irdesiyle, 14. Cumhurbaşkanılığı seçimleri İran ve dünya için yeni bir fırsat sundu.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, önümüzdeki süreç için değişimin yapılması ve karmaşık krizlerin üstesinden gelebilmek için yeni bir fırast oluştuğunu söyledi.

Yeni kurulacak hükümet hakkında Pezeşkiyan, ''Meclisin güvenoyu ile yürütme sorumluluğunu üstlenecek hükümet, milli birlik hükümetidir.'' açıklamasını yaptı.

Yeni hükümetin tüm vatandaşlara ait olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''Bu hükümet tüm İran vatandaşlarının haklarını güvence altına almakla yükümlüdür ve ulusal çıkarları her şeyin üstünde tutmaya kararlıdır.'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''Ülke anayasası bizim ulusal misakımızdır ve ortak geleceğimizin ana hatlarını çiziyor ve aynı zamanda belirlenen amaçlara nasıl ulaşacağımıza ilişkin genel politikaları ortaya koyuyor.'' diye konuştu.

''İran halkını, kadınları, gençleri ve etnik grupları eşsiz fırsat olarak görmeliyiz.'' diyen Pezeşkiyan bu fırsatlarıın değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan, yeni Tahran hükümetinin güçlü bölgeyi desteklediğini belirterek, ''Komşu ülkelerin ekonomik kalkınması ve ilerlemesi yönünde ortak adımlar atmak istiyoroz. Bölgenin güvenliği bölge ülkeleri tarafından sağlanmalı, böylece yabancı ülkelerin varlığına gerek kalmaz.'' dedi.

Siyonist İsrail rejiminin başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösteren Mesut Pezeşkiyan, ''Gazzeli çocukları öldürmek için silah sağlayanlar, başkalarına insanlık dersi veremez. Gazze'de kadın ve çocukların üzerlerine bomba yağdıran bir rejimin başbakanının alkışlanmasını dünyada hiç kimse kabul edemez.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti:

''İnsan olanlar (Gazze’deki) tüm bu suçlar karşısında sessiz kalamaz; Filistin halkının işgal ve zulümün pençesinden kurtulacağı, hiçbir Filistinli çocuğun hayallerinin babasının evinin yıkıntıları altına gömülmeyeceği bir dünya istiyoruz. Bu dileği gerçekleştirebiliriz.''

Yeni Tahran hükümetinin dış ilişkilerde kuracağı denge ile İran’ın ulusal çıkarları, bölge ve dünya barışı için çalışacağını dile getiren Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

''Kara gün dostlarımızı unutmayacağız. Küresel Güney'de ortaya çıkan aktörlerle ilişkilerimizi güçlendireceğiz, Doğu’daki komşularımıza kucak açacağız ve Batı ülkelerini gerçekleri ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkileri anlamaya çağırıyoruz. İran milletinin onurunu henüz anlayamamış ülkelerle diyaloğa hazırız.

Dünyayla ekonomik ve ticari ilişkilerin normalleşmesini hakkımız olarak görüyoruz ve yaptırımların kaldırılması için elimizden geleni yapacağız. Hükümetim hiçbir zaman baskıya, çifte standarda boyun eğmeyecektir. Yirmi yıllık müzakere deneyimi, İran’ın taahhütlerimize bağlı olduğunu göstermiştir.

İran her zaman tarihin ve insanlığın doğru tarafında durmuştur ve biz de dini inançlara ve İran medeniyetine dayanan bu yolu izleyeceğiz.’’

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran, bölge ve dünyanın bugün anlayışa ihtiyacı var. Bölge ve dünyada barış ve istikrarın tesisi edilmesini İran ve bölge için refah ve huzur istiyoruz.'' diye konuştu.