Hamas'ın İran temsilcisi, Heniyye'nin şehit düştüğü geceyi anlattı

ABD'de New York Times gazetesi, Heniyye'nin, kaldığı konuta aylar önce gizlice yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğünü iddia ederken, Hamas'ın İran'daki temsilcisi Kaddumi bu gazetenin iddiasını yalanladı.

Kaddumi, yaptığı açıklamada, "Odanın dışarıya bakan duvarlarının ve tavanının (patlama sonucu) yıkıldığı göz önüne alındığında, büyük olasılıkla mekana dışarıdan füze veya mermi isabet etti. Tabii bu teknik raporlarla belirlenecek" dedi.

Kaddumi, teknik ekibin, gerçekleri ortaya çıkarmak için yoğun şekilde çalıştığını ancak henüz yeni bir sonuca ulaşamadığını söyledi.

Kaddumi, "Heniyye'nin kanı henüz kurumadı. Defnedileli çok kısa bir süre oldu. Bu nedenle bu konuda bilimsel raporun çıkması için henüz erken. Biz de İran'daki kardeşlerimizi bekliyoruz, bakalım ne diyecekler" diye konuştu.

Heniyye'nin Tahran ziyareti ve kaldığı mekanla ilgili de konuşan Kaddumi, "Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreninden döndük. Tören sonrası Heniyye ve İran İslami Şura Meclisi'nden törene katılanlar Cumhurbaşkanı ile akşam yemeğine davetliydi. Heniyye daha sonra Tahran'a geldiğinde sıklıkla kaldığı ikametgahına gitti" ifadelerini kullandı.

Söz konusu mekanın, başbakanlar ve dışişleri bakanları gibi üst düzey misafirlerin ağırlandığı bir yer olduğunu kaydeden Kaddumi, "Heniyye 4. katta kaldı. O katta başkaları da vardı yani sadece Heniyye'ye tahsis edilmiş değildi. Burası bizim ağırlandığımız devlete ait bir mekandı" diye konuştu.

Kaddumi, halihazırda, İsrail'den uluslararası düzeyde nasıl hesap sorulacağıyla ve "ABD'nin arka çıktığı Siyonist varlığın bitmek tükenmek bilmeyen fanatizmine karşı" nasıl birlik olunacağıyla meşgul olunması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.