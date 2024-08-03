Heniyye; Direniş ve diplomasi adamı

Şehit İsmail Heniyye, 61 yıllık hayatında tüm inançları, amaç ve ideallerin yönetimini paralel olarak öğrenmeye çalıştı ve hiçbir şeyi ihmal etmedi. Heniyye’nin bu özelliği onu siyasi hayatında hiçbir zaman siyaset ve diplomasi konusunu öne çıkarmak pahasına silahların ve askeri gücün önemini unutma hatasına düşmemiş bir lider ve siyasetçi yaptı.

Hamas Hareketi, Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik baskı ve şiddetinin zirveye ulaştığı, Filistin toplumunun işgalcilere karşı güçlü bir şekilde karşı durabilecek silahlı savaşçılara ihtiyaç duyduğu bir dönemde kuruldu. İsmail Heniyye'nin öğretmeni ve akıl hocası Şeyh Yasin ve diğer Filistinli savaşçılara eşlik etmenin ardından genç bir nesil savaş alanına geldi. Bu genç neslin yetiştirmenin en önemli temeli inanç, disiplin ve eğitimden güç almalarıydı.

İsmail Heniyye Hamas Hareketinin siyasete katılımının gerektiğini vurgulayan liderlerden ve savaşçılardan biriydi. Bu sayede Hamas'taki askeri ve siyasi mücadelenin iki kanadı arasında bir tür koordinasyon yaratıldı. Böylelikle sadece askeri alanda değil siyasi ve müzakere alanında da cesur bir nesli yetiştirmeyi başardı. Bu nesil eski Filistinli gruplar gibi düşmanın tehditlerine boyun eğmiyordu.

Heniyye'nin siyasi düşüncesi: Askeri güç ve diplomasi

Şehit Heniyye, “askeri güç” ve “diplomasi”yi Filistin davasının önemli ve hayati iki kanadı olarak görüyordu.

Şehit Heniyye'nin güç ilişkilerine ve Siyonist rejimin psikolojisine dair net anlayışı, "Siyonistlerin askeri güç dilinden başka bir dil anlamadıkları" ve karşılarında varlıklarını tehlikeye atabilecek güçlü bir örgütün olduğuna inanmadıkları sürece zorlayıcı yaklaşımlarından vazgeçmeyecekleri inancının oluşmasına neden olmuştur. Heniyye askeri güç ve diplomasiyi Filistin davası için hayati ve önemli olarak görüyordu. Gazze'de birkaç çocuğunun, torununun ve sevdiklerinin şehit olduğu durumda bile Aksa Tufanı operasyonunun önemi ve İzzeddin Kassam savaşçılarının benzersiz mücadelesi hakkında tereddüt kokacak herhangi bir şey söylemedi.

Şehit Heniyye küçük ayrıcalıklar uğruna ilkelerini ve ideallerini feda etmek istemezdi.

Şehit Heniyye küçük ayrıcalıklar uğruna ilkelerini ve ideallerini feda etmek istemezdi. Siyonist yetkililer, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, gayri resmi ve yazılı bir açıklama yapılmadan da olsa Tel Aviv'in varlığını tanıması halinde birçok sorunun hızla çözüleceği mesajını birçok kez aracılar aracılığıyla iletti. Ancak Heniyye, iki kez üst üste şunları söyledi: “Allah’a yemin ederim ki İsrail’i tanımıyoruz”.

İsmail Heniyye görüşlerini ifade ederken yerleşim yerlerinin dağıtılması, işgalcilerin hayatlarının sona ermesi, tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılması, Filistin'in bağımsızlığı ve mültecilerin geri dönüşü gibi hayati ve stratejik konuları unutmadı.

ABD, Siyonist rejim ve bu rejimin destekçileri tarafından terörist olarak anılan bu siyasetçi ve Filistin'in evladı, 61 yıllık hayatını mazlum Filistin milletinin davasına adadı ve onun mantığı, yoldaşları ve destekçileri karşısında hiçbir çaresi olmayan düşmanları suikasta başvurdular.