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3 Ağu 2024 16:12

Azerbaycan'dan Lübnan için seyahat uyarısı

Azerbaycan'dan Lübnan için seyahat uyarısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik tehdidi nedeniyle vatandaşlarına seyahat etmeme çağrısında bulundu.

Azerbaycan medyasına göre Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yaşanan güvenlik riskleri nedeniyle, vatandaşlarını bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Lübnan'daki vatandaşlara tavsiye

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarına, mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları önerildi. Güvenlik endişelerinin arttığı bu dönemde, zorunlu durumlar dışında Lübnan'a seyahat edilmemesi istendi.

Azerbaycan vatandaşlarına, Lübnan'daki güvenlik kurallarına titizlikle uymaları, yoğun nüfuslu alanlardan kaçınmaları ve genel güvenlik durumu hakkında dikkatli olmaları hatırlatıldı.

News ID 1919056

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