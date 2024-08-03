Azerbaycan'dan Lübnan için seyahat uyarısı

Azerbaycan medyasına göre Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yaşanan güvenlik riskleri nedeniyle, vatandaşlarını bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Lübnan'daki vatandaşlara tavsiye

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarına, mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları önerildi. Güvenlik endişelerinin arttığı bu dönemde, zorunlu durumlar dışında Lübnan'a seyahat edilmemesi istendi.

Azerbaycan vatandaşlarına, Lübnan'daki güvenlik kurallarına titizlikle uymaları, yoğun nüfuslu alanlardan kaçınmaları ve genel güvenlik durumu hakkında dikkatli olmaları hatırlatıldı.