Azerbyacan'dan vatandaşlarına İsrail için seyahat uyarısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına İsrail'e seyahat etmemeleri uyarısı yaptı.
Bakanlık, Azerbaycan vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapmıştı.
Azerbaycan, Heniyye suikastının ardından Ortadoğu'da tırmanan gerilimin ardından İsrail'e yönelik seyahat uyarısı yaptı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına İsrail'e seyahat etmemeleri uyarısı yaptı.
Bakanlık, Azerbaycan vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapmıştı.
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