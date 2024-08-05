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5 Ağu 2024 18:17

Azerbyacan'dan vatandaşlarına İsrail için seyahat uyarısı

Azerbyacan'dan vatandaşlarına İsrail için seyahat uyarısı

Azerbaycan, Heniyye suikastının ardından Ortadoğu'da tırmanan gerilimin ardından İsrail'e yönelik seyahat uyarısı yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına İsrail'e seyahat etmemeleri uyarısı yaptı.

Bakanlık, Azerbaycan vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapmıştı.

News ID 1919113

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