İran'dan Siyonist İsrail'in okul saldırısına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde iki okula düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Kenani, ''Filistin’deki korkunç vahşet, savaş suçları ve soykırımın yanı sıra Siyonistlerin bölgede yaptığı korkak terör saldırılarına rağmen, Filistin topraklarında ve bölgesel düzeydeki stratejik denge hiçbir zaman Siyonist Rejim ile onun hayalperest destekçilerinin lehine değişmeyecek. Dünyadaki özgürlüksever halklarının kalplerindeki öfke, katil Siyonistler ve hamilerinin yakasını asla bırakmayacaktır.'' dedi.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Nasr mahallesinde Hassan Salama Okulu'nu bombaladı. Saldırıda 25 sivilin şehit olduğu, saldırıda yaralananların kentteki Baptist Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Reuetrs haber ajansı, konuya ilişkin haberinde, İsrail ordusunun hedef aldığı okullarda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığını aktardı. Zeytun mahallesinde İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden iki Filistinlinin cenazelerinin de Kızılay ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldığı açıklandı. Zeytun'un Dawla bölgesindeki bu saldırıda da yaralananların olduğu bilgisi verildi.