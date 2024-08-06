Bangladeş Parlamentosu feshedildi

Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddi, Başbakanı Şeyh Hasina’nın ülkeden ayrıp Hindistan'a kaçtıktan sonra ülkesinin parlamentosunun feshedildiğini duyurdu.
Muhammed Şahabuddin daha önce yaptığı konuşmada yakında Bangladeş'te seçim yapılacağını duyurdu.
Bangladeş Genelkurmay Başkanı Waker-uz-Zaman ulusa sesleniş konuşmasında ülkeyi geçici bir hükümetin yöneteceğini duyurdu.
Bangladeş’te hükümet karşıtı protestoların ardından Başbakan Hasina’nın 5 Ağustos saat 02.30 sıralarında orduya ait helikopterle ülkeyi terk ettiği belirtilmişti. Hasina’nın Hindistan’nın Batı Bengal eyaletine gittiği, yanında kız kardeşinin de bulunduğu aktarılmıştı.
Leyla Ferahani
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