İran'dan Bangladeş'e başsağlığı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, dün Bangladeş’te yaşanan ve bu ülkede çok sayıda Müslüman’ın hayatını kaybetmesine neden olan olaylardan başsağlığı dileğinde bulunarak, “İran Bangladeş'le dostane ilişkilerini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor ve bu kritik ve önemli durumda, dostu ve kardeşi Bangladeş'in Müslüman halkının yanında yer alıyor” dedi.

Kenani, hukukun üstünlüğünün, ülke halkının birlik, uyum ve bütünlüğünün ve Bangladeş elitlerinin akıllıca rol oynamasının gölgesinde, bu önemli İslam ülkesine huzurun, barışın ve istikrarın hızla geri dönülmesini umut etti.

İran ve Bangladeş arasındaki derin ve tarihi ilişkilere değinen Kenani, İran’ın her zaman Bangladeş halkı için iyi ve güvenilir bir dost olarak kalacağını vurguladı.