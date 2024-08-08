Tümgeneral Musevi: NATO’nun genişlemesine karşıyız

İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, resmi bir ziyaret kapsamında Tahran’da bulunan Belarus Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı Tümgeneral Ann Dari Yolanovich Lukanovich ile görüştü.

Tümgeneral Musevi bu görüşmede, İran ve Belarus’un Amerika ve Batı'nın acımasız yaptırımları altında ortak tehdit ve çıkarlara sahip, bağımsız iki ülke olduğunu söyledi.

Tümgeneral Musevi, Belarus'un Şehit İsmail Heniyye suikastına ilişkin cesur ve bağımsız duruşunu takdir ederek, “Belarus özel bir stratejik konuma sahip olduğu için NATO'nun genişlemesine karşı güçlü bir baraj oluşturmaktadır. Biz ve bölge ülkeleri de NATO'nun genişlemesine karşıyız.” ifadesini kullandı.

İslam İnkılabı'nın zaferinden bu yana İran’a yönelik uygulanan tek taraflı yaptırımlarına değinen Tümgeneral Musevi, söyle devam etti: “Biz bu tehdidi en iyi şekilde değerlendirmeye ve ülkemizin savunmasını dış güçlere bağımlı kılmamaya çalıştık. Elbette Belarus Cumhuriyeti'nde de benzer koşulların mevcut olduğundan eminiz. Belarus halkı, hükümeti ve ordusu da yaptırımlar altında ama onların da mevcut durumdan çıkmak, NATO'nun etkisiyle ve ABD'nin tek taraflılığıyla baş etmek için kendi inisiyatifleri ve yöntemleri olduğunu biliyoruz.”

Tümgeneral Musevi, “İki ülkenin siyasi ve askeri yetkililerinin iradesi işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi yönündedir ve bunun açık bir örneği de ikili ilişkilerin ve ortak komisyonların temeli haline gelen ‌Belarus Cumhurbaşkanı Sayın Lukashenko'nun İran ziyareti ve Şehit Reisi ile görüşmesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Belarus Hava Kuvvetleri ve Savunma Komutanı da bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'ni zengin bir tarihe sahip güzel bir ülke ve çok misafirperver bir halk olarak değerlendirdi.

Tümgeneral Ann Dari Yolanovich Lukanovich bu görüşmede ayrıca, “Askeri ilişkilerimizi genişleterek İran İslam Cumhuriyeti'nin değerli deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz. Biz, ABD'nin tek taraflılığına ve NATO'nun genişlemesine karşıyız.” dedi.