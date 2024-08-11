Pakistanlı Erbain ziyaretçilerinin ilk kafilesi İran'a girdi

Pakistanlı Erbain ziyaretçilerinin ilk kafilesinin İran’a girişi Sistan ve Belucistan'daki Rimdan sınır kapısından gerçekleşti.

Sistan ve Belucistan Karayolu Taşımacılığı Genel Müdürü Şehram Mübareki yaptığı açıklamada, “Rimdan sınır kapısı, Pakistanlı Erbain ziyaretçilerini ağırlamaya hazırdır ve ziyaretçilere uygun hizmet sunmak, bizim önceliklerimizden biridir” dedi.

Rimdan sınırının üst üste üçüncü yıldır Erbain ziyaretçilerine ev sahipliği yaptığını belirten Mübareki, otopark ve gölgeliğin genişletilmesi, soğutma sistemleri, mescitlerin oluşturulması da dahil olmak üzere gerekli altyapılarının sağlandığını söyledi.

Geçen yıl Pakistan'dan yaklaşık 48 bin ziyaretçinin bu sınırdan geçtiğini belirten Mübareki, “Bu yılki Erbain döneminde bu sayının daha da artmasını bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Mübareki ayrıca “Erbain ziyaretçilerine hizmeti sunmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadesini kullandı.

Leyla Ferahani