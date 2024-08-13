Pezeşkiyan ile İngiltere Başbakanı telefonda görüştü

İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Starmer’in Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, “Başbakan Starmer bu görüşmede bölgedeki durumdan derin endişe duyduğunu belirtti ve tüm taraflara gerilimi azaltma ve bölgede daha fazla çatışmadan kaçınma çağrısında bulundu. Starmer yanlış hesaplama riskinin ciddiği olduğunu söyledi ve İran'dan İsrail'e saldırmaktan kaçınmasını istedi.” denildi.

İngiltere Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Starmer Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın artırılması konusundaki kararlılığını vurgulayarak, diplomatik müzakerelere ve belirtilen hedeflere ulaşılmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı.”

İki tarafın ayrıca, İran ve İngiltere arasındaki diyaloğun iki ülkenin yararına olduğu konusunda mutabık kaldığı açıklandı.