Siyonistler sinir bozucu bekleme sürecine girdi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin başkent Tahran'da suikasta uğraması ve Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ün Lübnan'ın Dahiye semtinde şehit edilmesi Siyonistler arasında büyük korku ve paniğe yol açtı.

Al Myadeen TV kanalına göre, Siyonist güvenlik uzmanı Kobi Marom, Siyonistlerin sinir bozucu bekleme sürecinde olduğunu söyledi.

Siyonist uzman, ''Bu, İran'ın İsrail'e karşı yürüttüğü yıpratma stratejisinin bir parçası.’’ dedi.

Öte yandan Yediot Aharnot gazetesinin haberine göre, Netanyahu döneminde dış desteğe ihtiyacımız var, dün Bakan Gallant ABD Savunma Bakanı Austin'den yardım istedi.