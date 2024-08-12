Gazze'den Siyonist yerleşim birimlerine füze atıldı

Arap medyasına göre, Gazze Şeridi'nden Ein HaShlosha ve Ein Salasa isimli Siyonist yerleşim birimlerine füze fırlatıldı.

Haberde, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Ein HaShlosha'da sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Siyonist İsrail medyası, Han Yunus'tan Gazze çevresindeki yerleşim birimlerine füze atıldığını bildirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden dün Askalan şehrine 5 füze fırlatıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları konuya ilişkin yaptığı açıklamada, füze saldırısının İsrail'in Gazze'de Filistin halkına ve liderlerine karşı işlediği katliamlara cevap olduğunu vurgulamıştı.