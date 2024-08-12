  1. İran
12 Ağu 2024 14:43

Erbain ziyaretçileri için yolcu gemileri temin edildi

Erbain ziyaretçileri için yolcu gemileri temin edildi

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bezrpaş, Erbain ziyaretçilerini taşımak için yolcu gemilerinin temin edildiğini duyurdu.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah’a şükürler olsun ki, Seyyidü'ş-Şüheda'nın (a.s) (Hz. Hüseyin) lütfuyla ve Limanlar ve Denizcilik Kurumu'ndaki mesai arkadaşlarımın çabalarıyla ziyaretçiler için deniz yolu açıldı ve ilk gemi, Hürmüzgan Limanı'ndan Basra Limanı'na gönderildi." ifadelerini kullandı.

Bezrpaş ayrıca şunları kaydett: "6 bin metrekarelik tüm imkanlara sahip olan Fars Körfezi Yolcu Terminali ziyaretçilerin hizmetindedir ve inşallah bu kapasite gelecek yıl artırılacaktır."

News ID 1919255

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