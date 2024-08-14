Mahmud Abbas bugün Ankara'da! Gündemde neler var?

Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’ya gelecek.

Abbas’ın Türkiye ziyareti sırasında, bugün (14 Ağustos) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir araya gelmesi ve 15 Ağustos’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na hitap etmesi planlanıyor.

Ziyaretin, Filistin-İsrail çatışması ve bölgesel barış konularında önemli mesajlar içermesi bekleniyor. Abbas’ın TBMM Genel Kurulu’na yapacağı konuşmayı Erdoğan’ın Genel Kurul Salonu'ndan takip edeceği belirtilirken, konuşmanın ardından Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı’nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile ikili bir görüşme gerçekleştireceği ifade ediliyor.

İkili görüşmenin ardından Abbas, Erdoğan ile birlikte Meclis’te bir araya gelecek.