Hamas, yarın yapılacak müzakerelere katılmayacak

Bazı kaynaklardan aktarılan haberlere göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'un bugün Katar'a gidecek.

İşgal rejimi medyasında yer alan haberlerde ise, yarın yapılacak müzakerelere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, CIA Direktörü Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın katılacağı bildirildi.

Netanyahu, işgalci müzakere heyetiyle bir araya geldi. Öte yandan Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun müzakereler için Katar'a gidecek işgalci heyetle bir araya geldiğini yazdı.

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, işgal rejimi ve HAMAS, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı. (İLKHA)