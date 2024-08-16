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16 Ağu 2024 16:26

Irak'ta Haydariye Türkiyeliler Hüseyniyesi hizmete hazır

Irak'ta Haydariye Türkiyeliler Hüseyniyesi hizmete hazır

Irak'ta 650. direkteki Haydariye Türkiyeliler Hüseyniyesi Erbain zaiyaretçilerine hizmet vermeye hazırlanıyor.

Irak'ta 650. direkteki Haydariye Türkiyeliler Hüseyniyesi Erbain zaiyaretçilerine hizmet vermeye hazırlanıyor.

Irak'ta Haydariye Türkiyeliler Hüseyniyesi hizmete hazır

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşura Günü'nde Kerbela'da şehit olan Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareninin anısını canlı tutmak için anma törenleri düzenlenmektedir.

Erbain yürüyüşü ise Şii Müslümanların en önemli kutsal törenlerinden biri. Bu, milyonlarca insanı içeren tören dünyanın en büyük kutsal törenlerindendir.

News ID 1919366

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