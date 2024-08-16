İran sınır kapılarından kaç Erbain ziyaretçisi geçiş yaptı?

İran'ın Irak ile olan kara sınır kapılarından milyona yakın Erbain ziyaretçisi geçiş yaptı.

Bu yıl Erbain için Irak'a gitmek isteyen vatandaşlar Şelemçe, Çezabe, Mehran, Hüsrevi, Başmak, Temerçin kara sınırları ve Abadan deniz sınırından geçebilirler.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicrî takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yârenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir. Ehlibeyt aşıkları, Erbain günü matem ve yas tutarak sokaklara dökülmektedirler.

Irak'ta Erbain gününde yürüyüş etkinliği ve çeşitli matem merasimleri düzenleniyor.