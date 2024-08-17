İran'da maymun çiçeği görüldü mü?

İran Sağlık Bakanlığından Dr. Babek Eşrat, şu ana kadar ülkede maymun çiçeği hastalığıyla bağlantılı herhangi bir vakanın görülmediğini duyurdu.

Komşu ülke Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 3 kişide maymun çiçeği tespit edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ - WHO), Çarşamba günü aldığı kararla Afrika'yı etkisi altına alan maymun çiçeği (Monkeypox / Mpox) virüsü salgını nedeniyle "küresel acil durum" ilan etmişti.

DSÖ, kasım ayında yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) virüsün cinsel yolla bulaştığını ilk kez doğrulamış, Afrikalı bilim insanları ise bu durumun hastalığın kontrol altına alınmasını zorlaştırabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kongo'da mevcut salgının başladığı Ocak 2023'ten bu yana, çoğunluğu çocuklar arasında olmak üzere 27.000 vaka ve 1.100'den fazla ölüm gerçekleşti.

Monkeypox virüsünün neden olduğu hastalık grip benzeri semptomlara ve irin dolu cilt lezyonlara yol açıyor.

Hastalık genellikle hafif seyretmekle birlikte öldürücü olabilirken, çocuklar, hamile kadınlar ve İnsan Bağışıklık Yetmezliği (Human Immunodeficiency Virus-HIV) virüsü taşıyanlar gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde komplikasyon riski daha yüksek olduğu görülüyor.