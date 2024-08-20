Alman askeri Litvanya'ya konuşlandırılacak

Litvanya'da savaşa hazır 4 bin Alman askerine ev sahipliği yapacak askeri üssün inşaatına başlandı. Üssün 2027 yılının sonlarına doğru kullanıma hazır hale gelmesi planlanıyor.

Alman hükümeti Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere asker konuşlandırma kararı almıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Alman askeri bir başka ülkede ilk kez kalıcı görevlendirilmiş olacak.

Üs Litvanya'nın başkenti Vilnius yakınlarındaki Rudninkai bölgesinde yer alacak. Burası Rusya'nın müttefiki Belarus sınırına sadece 20 kilometre uzaklıkta.

Pazartesi günü askeri tesisin temel atma töreninde konuşan Litvanya Başbakanı Ingrid Simonyte, "Biz güvende değilsek onlar da (Almanya) güvende değil" dedi.

Moskova'nın bir NATO üyesine saldırmasından endişe ediliyor.

Simonyte hükümeti Ukrayna işgalinin ardından savunmaya daha fazla kaynak yaratabilmek için bazı vergileri artırmıştı. Bu yıl Litvanya'da savunma harcamaları gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 3'ü ile NATO hedefi olan yüzde 2'nin üzerine çıktı.

Ülke tarihinin en büyük inşaat projelerinden biri için Vilnius yönetimi bir milyar euro harcayacak. Ancak şu ana kadar üssünün sadece beşte biri için yüklenici firmalarla sözleşme imzalandı. Bu durum tesisin zamanında hazır olmayacağı endişesine neden olurken Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas yıl bitmeden kalan sözleşmelerin yapılacağını kaydetti.

Reuters'ın Haziran ayında ulaştığı bütçe taslağına göre Alman hükümeti bir kısmı Litvanya'ya sevk edilmek üzere 105 adet Leopard tankı alımı için 2,93 milyar euroya ihtiyaç duyuyor.

DW Türkçe