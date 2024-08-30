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30 Ağu 2024 14:01

İranlı yetkiliden 'Nükleer Silahların Test Edilmesiyle Mücadele Günü' mesajı

İranlı yetkiliden 'Nükleer Silahların Test Edilmesiyle Mücadele Günü' mesajı

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve elçisi Ali Bahreyni, “Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması konusunda küresel bir kararlılığa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve elçisi Ali Bahreyni, 'Nükleer Silahların Test Edilmesiyle Mücadele Günü' münasebetiyle sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Nükleer Silahların Test Edilmesiyle Mücadele Günü bu deneylerin insan hayatı için yıkıcı sonuçlarını hatırlamak bir fırsattır" dedi.

Bahreyni ayrıca, "Bugün nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması konusunda küresel bir kararlılığa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

News ID 1919730

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