İranlı yetkiliden 'Nükleer Silahların Test Edilmesiyle Mücadele Günü' mesajı

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve elçisi Ali Bahreyni, 'Nükleer Silahların Test Edilmesiyle Mücadele Günü' münasebetiyle sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Nükleer Silahların Test Edilmesiyle Mücadele Günü bu deneylerin insan hayatı için yıkıcı sonuçlarını hatırlamak bir fırsattır" dedi.

Bahreyni ayrıca, "Bugün nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması konusunda küresel bir kararlılığa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.