Filistinlilerin evleri Han Yunus’un batısında yerle bir edildi

El-Meyadin televizyonu muhabiri, İsrail savaş uçaklarının bu sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Tel el-Zaatar'da bulunan el-Aude Hastanesi çevresindeki yerleşim alanlarını bombaladığını bildirdi.

İsrail ordusu, Han Yunus’un batısında yer alan Hamed şehrinin doğusundaki yerleşim evlerini tamamen yıktı.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ederken, aynı zamanda topçu saldırıları da sürmekte ve Hamed şehri çevresi hedef alınmaktadır.

Bu topçu saldırıları, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Deyr el-Belah şehrinin doğu bölgelerini de kapsamıştır.

Öte yandan, Şehitler el-Aksa Tugayları, Filistinli direnişçilerin Rafah'ta yer alan Tel Sultan mahallesinde, bir Siyonist rejim zırhlı personel taşıyıcısını bir tanksavar füzesiyle vurduklarını ve bunun sonucunda birkaç Siyonist askerin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.