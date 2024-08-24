Siyonist İsrail askerlerinden Kur'an'a saygısızlık

Katil İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne savaş ilan ettiği 7 Ekim 2023'ten bu yana camileri hedef almaya devam ediyor.

Katar'ın El Cezire televizyonu, Gazze'deki Beni Salih Camii'ne saldırı düzenleyen Siyonist İsrail ordusunun camideki tüm Kur'an-ı Kerim nüshalarını yaktığını duyurdu.

Daha önce Gazze'deki Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde Müslüman ve Hristiyanların mabetlerine saldırmaya devam ettiğini belirtmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarıyla dini, insani ve uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ediyor. İşgalci, Gazze'deki evleri, hastaneleri, camileri, kiliseleri ve her türlü mabedi yerle bir ediyor. İşgalci katil İsrail'in füze ve bombaları, şu ana kadar 604 camiyi yerle bir etti, 200 camiye zarar verdi." ifadelerine yer verilmişti.