Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan Pekin’de

Görüşmeler yapmak üzere Çin'e giden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bugün Pekin’e gitti.

Bu görüşmeler sırasında taraflar, Çin-ABD stratejik ilişkilere ilişkin toplantılar gerçekleştirecek.

Perşembe gününe kadar sürecek olan Sullivan'ın Pekin ziyareti, Çin ve ABD liderlerinin kasım ayında San Francisco'da yaptıkları toplantıda varılan anlaşmaların uygulanması yönünde "önemli bir adım" olarak değerlendiriliyor.

Sullivan'ın 8 yıl sonra Çin' yaptığı ziyaretin ABD Başkanı Joe Biden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gelecekte yapılacak olan zirvenin temeli olarak belirtiliyor.