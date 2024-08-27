Avusturya Büyükelçisi İran Dışişleri'ne çağrıldı

İran’ın Viyana Büyükelçisi Abbas Bagherpour Ardekani, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin sembollerinin kamuoyunda kullanılması sebebiyle Avusturya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü, Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Wolf Dietrich Heim'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak konuya ilişkin güçlü itirazlarını iletti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avusturya Büyükelçisi Heim'e Lübnan'ın siyasi yapısında yer alan Hizbullah'ın ülkenin hükümeti ile parlamentosunda resmi varlığı bulunan aktif ve etkili bir kurtuluş ve aynı zamanda işgal karşıtı direniş hareketi olduğunun aktarıldığı ifade edildi.

Batı Avrupa Genel Müdürü görüşmede, bu şüpheli eylemin bölge gerçeklerine ve iki ülke ilişkilerine aykırı olduğunu bildirdi.