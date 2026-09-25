Erakçi, New York’ta Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Rus mevkidaşı Lavrov ile New York'ta görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığına göre, basına kapalı olarak yapılan görüşmede, İran çevresindeki gelişmeler başta olmak üzere önemli bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındı.

Taraflar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik yasa dışı eylemleri sonucunda ortaya çıkan krizin diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasının alternatifi olmadığını vurguladı.

Rusya ve İran dışişleri bakanları, iki ülke liderlerinin 1 Eylül’de Bişkek’te gerçekleştirdiği görüşmede varılan ikili anlaşmaların uygulanmasını da değerlendirdi. Açıklamaya göre Lavrov ve Erakçi, Rusya ile İran yetkilileri arasında farklı düzeylerde yapılması planlanan temasların takvimini koordine etti.