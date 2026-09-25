Mamdani'den Netanyahu'ya BM konuşması tepkisi

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Binyamin Netanyahu’nun 24 Eylül’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmaya sert sözlerle karşılık verdi.

Netanyahu konuşmasında, kendisini “savaş suçlusu” olarak nitelendiren Mamdani’yi hedef aldı. Mamdani ise New York yerel basınına yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Filistinlilere yönelik eylemlerini meşrulaştırmak amacıyla “asılsız yalanları” tekrarladığını savundu.

Netanyahu’nun BM kürsüsündeki ifadelerine tepki gösteren Mamdani, “Hiçbir yalan, onun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesinin tutuklama kararının muhatabı olduğu gerçeğini değiştiremez” dedi.

Mamdani’nin açıklamasında kullandığı “soykırım” ifadesi kendi siyasi ve hukuki değerlendirmesini yansıtıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama kararı ise soykırım suçlamasına değil, Gazze’de işlendiği öne sürülen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara dayanıyor.

UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail’in yetki itirazlarını reddederek Netanyahu ve dönemin Siyonist Savaş Bakanı Yoav Gallant hakkında 21 Kasım 2024’te tutuklama kararı çıkarmıştı.