  1. Spor
1 Eyl 2024 08:39

Galibaf, İranlı kadın sporcuları tebrik etti

Galibaf, İranlı kadın sporcuları tebrik etti

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İranlı kadın sporcuları Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda imza attıkları büyük başarılarından dolayı tebrik etti.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf sosyal medya hesabından, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki büyük başarılarından dolayı İranlı kadın sporcuları tebrik etti.

Galibaf 'ın paylaştığı mesaj şu şekilde:

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan şampiyon Sareh Javanmardi'yi ve gümüş madalya kazanan Z kuşağının üç değerli genç şampiyonu Zehra Rehimi, Perestu Habibi ve Fatma Hemmati'yi kutluyorum.

Sizlerle gurur duyuyoruz. İranlı kadınlarının elde ettiği başarılarından dolayı İran’ın bayrağı hep dalgalanacak.”

News ID 1919773

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