Paris 2024 Paralimpik Oyunları‘nda İran şuana kadar kaç madalya kazandı?

Paris 2024 Paralimpik Oyunları‘nda İran, 66 sporcuyla mücadele gösterdi. Oyunlarda İran 1 altın 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla listede 21. sırada bulunuyor. Şu ana kadar İran’ın toplam kazandığı madalya sayısı 7 oldu.
İşte Paris 2024 Olimpiyatları Oyunlarında şu ana kadar İran'ın kazandığı madalyalar
Altın madalya
Sareh Javanmardi - 10 metre havalı tabanca SH1 sınıfı
Gümüş madalya
Zafer Zakır - F55 sınıfında gülle atma
Perestu Habibi - Sopa atışı
Zehra Rehimi - Tekvando
Fatma Himmeti - Okçuluk
Bronz madalya
Alirıza Baht - Tekvando
Hamed Hakşinas - Tekvando
28 Ağustos'ta başlayan 2024 Paralimpik Oyunları, 8 Eylül' kadar devam edecek.
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