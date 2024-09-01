  1. Spor
1 Eyl 2024 10:51

Paris 2024 Paralimpik Oyunları‘nda İran şuana kadar kaç madalya kazandı?

Paris 2024 Paralimpik Oyunları‘nda İran şuana kadar kaç madalya kazandı?

İran, Fransa’da düzenlenen 2024 Paris Paralimpik Oyunları‘na yarışmak üzere toplam 66 sporcuyla katıldı. Şu ana kadar oyunlarda İran 1 altın 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları‘nda İran, 66 sporcuyla mücadele gösterdi. Oyunlarda İran 1 altın 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla listede 21. sırada bulunuyor. Şu ana kadar İran’ın toplam kazandığı madalya sayısı 7 oldu.

İşte Paris 2024 Olimpiyatları Oyunlarında şu ana kadar İran'ın kazandığı madalyalar

Altın madalya

Sareh Javanmardi - 10 metre havalı tabanca SH1 sınıfı

Gümüş madalya

Zafer Zakır - F55 sınıfında gülle atma

Perestu Habibi - Sopa atışı

Zehra Rehimi - Tekvando

Fatma Himmeti - Okçuluk

Bronz madalya

Alirıza Baht - Tekvando

Hamed Hakşinas - Tekvando

28 Ağustos'ta başlayan 2024 Paralimpik Oyunları, 8 Eylül' kadar devam edecek.

News ID 1919779

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