Paris Paralimpik Oyunları'nda İran'a ilk altın madalya geldi!

İranlı kadın sporcu Sareh Javanmardi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında Türkiye'yi temsil eden Aysel Özgan'ı yenerek altın madalya kazandı.
Sareh Javanmardi 2020 Tokyo ve 2016 Rio paralimpik oyunlarında da altın madalya kazanmıştı.
İran İslam Cumhuriyeti kafilesinde, 66 sporcuya ek olarak antrenör, görevli ve destek personelinden oluşan 54 kişilik ekiple birlikte toplam 120 kişi bulunuyor.
2024 Paralimpik Oyunları, 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenecek.
"İnanç, fedakarlık ve onur" Paris Paralimpik Oyunları'na katılacak İran kafilesinin sloganı olarak seçilmiştir.
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