İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi ile görüştü

İran'ın Hazar Denizi İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Cihangiri, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade ile bir araya geldi.

Bu görüşmede Hazar Denizi ile ilgili konuların yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra 15 Temmuz tarihinde yeniden açılmıştı.

Azerbaycan Büyükelçiliğine, 27 Ocak 2023 tarihinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda büyükelçiliğin güvenlik müdürü Orhan Askerov hayatını kaybederken, 2 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı. Saldırgan ise İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.