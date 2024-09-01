İran, Türkiye, Rusya ve Suriye yakın zamanda bir araya gelecek

Russia Today (RT) televizyonunun canlı yayınına katılan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündemi değerlendirdi.

Lavrov, Ankara ile Şam arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik Rusya-İran-Türkiye-Suriye formatında bir toplantının yakın zamanda gerçekleşeceğini söyledi.

Tarafların 2023’te savunma bakanlıkları, dışişleri bakanlıkları ve istihbarat servislerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirerek Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkı sunacak koşulları müzakere ettiklerini söyleyen Lavrov, "Şu anda bir sonraki toplantıya hazırlığın uygunluğundan yola çıkıyoruz. Yakın zamanda bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Şam ve Ankara'daki ortaklarımızın ilişkilerini normalleştirmesiyle ilgileniyoruz." dedi.

Lavrov, 2010-2011 öncesinde, yani Arap Baharı'nın başlamasından önce, Suriye ve Türkiye liderleri arasındaki sıcak kişisel ilişkilerin olumlu bir rol oynayabileceğini de sözlerine ekledi.