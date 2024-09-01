İran’da 1 Eylül Matbaa Endüstrisi Günü

İran’da ilk matbaa 1816 yılında Tebriz kentinde kurulmuştur. Kaçarlar döneminde Feth Ali Şah'ın oğlu olan Abbas Mirza Kaçar, Mirza Zeynalabedin Tebrizi’ye baskı endüstrisini öğrenmeye ve ülkede matbaa kurulmasını emretti.

O dönemde hükümetin Tebriz'de bulunması nedeniyle İran'ın ilk matbaası bu şehirde kuruldu ve Farsça olarak kurşun baskı yöntemiyle kitaplar yayınlandı.

Tebriz'de matbaanın kurulmasından yaklaşık doksan yıl sonra, "Zeyneddin Matbaaçı" Avrupa'dan bir basım cihazı satın aldı ve onu Tebriz'e taşıdı. Litografik baskı makinelerinin yanı sıra, bu makineleri kurmak ve kullanılmasını eğitmek için Almanya'dan sekiz baskı endüstrisi uzmanını Tebriz'e davet etti. Bu uzmanlar basım makineleri ve cihazlarını Zeyneddin Matbaaçı olarak ün yapan Hac Ağa İlmiye'nin konutuna yerleştirildi ve kullanıma sunuldu. Mevcut belgelere göre İran ve Rus savaşları ile ilgili olan Mirza Ebulkasım Kaymakam Farahani eseri, 1819 yılında bu basım evinde yayımlanan ilk Farsça kitaptır.