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24 Ağu 2024 16:40

Türkiye'nin yeni denizaltısı "Pirireis" hizmete alındı

Türkiye'nin yeni denizaltısı "Pirireis" hizmete alındı

“Yeni Tip Denizaltı Projesi” kapsamında inşa edilen Türkiye'nin yeni denizaltısı "Pirireis" hizmete alındı.

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen “Yeni Tip Denizaltı Projesi” kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alındı.

Dalış halinde uzun süre operasyon yapabilme yeteneğine sahip olan Pirireis denizaltısı, yüksek hızlı gelişmiş torpidolar ve güdümlü füzelerle donatıldı.

Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı etkin silahlarla teçhiz edilen Pirireis, 68,35 metre uzunluğa, 40 personel kapasitesine ve havadan bağımsız tahrik sistemi teknolojisine sahip.

News ID 1919578

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