Erdoğan: Katillerin yeri meclis kürsüleri değil mahkeme salonlarıdır

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ilk defa olarak Türkiye'yi ziyarette bulundu.

Aslında 12 yıl aradan sonra bir Mısır yetkilisi Türkiye'yi zoyaret etmiş oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Sisi'yi karşıladı. Erdoğan ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi tören düzenlendi.

İki cumhurbaşkanı gerçekleştirdiği toplantıda,Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.

Ziyaret kapsamında, Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri kapsamında yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da yapıldı.

"Erdoğan:İsrail bombalarla kıramadığı Filistin iradesini açlık ve susuzlukla kırmaya çalışıyor. Öte yandan Mısır, Katar ve Amerika ile birlikte müzakerelere arabulucuk yapıyor"

Toplantı, iki ülkeden bakanların katılımıyla gerçekleştirildi ve yaklaşık iki saat sürdü.

Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilerek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alındı.

Ayrıca ilişkileri güçlendirmeye yönelik maliye, enerji, şehircilik ile sağlık gibi alanlarda toplam 17 anlaşma imzalandı. Daha sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ile enerji konusunda işbirliğinin devam edeceğini de belirtti.

Gazze meselesi

Toplantıda Gazze'deki İsrail saldırılarına da değinen Erdoğan, iki ülkenin bölgesel barış ve istikrara katkılarının hayati önemde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Gazze başta olmak üzere düzenli istişare konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizin odağında Filistin yer aldı. Bu konuda ortak bir duruşa sahibiz. 11 aydır devam eden soykırımın sona ermesi ve ateşkes önceliğimiz olmaya devam ediyor."

İsrai'in insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyerek suçlarına yenisini eklediğine dikkat çeken Erdoğan, "İsrail bombalarla kıramadığı Filistin iradesini açlık ve susuzlukla kırmaya çalışıyor. Öte yandan Mısır, Katar ve Amerika ile birlikte müzakerelere arabulucuk yapıyor. Biz de destek veriyoruz. Ancak İsrail'in uzlaşmaz tutumu devam ediyor. Son olarak müzakere muhatabını şehit ederek niyetini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'nın İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasını hatırlatan Erdoğan, "Katillerin yeri meclis kürsüleri değil mahkeme salonlarıdır. Uluslararası topluma düşen sorumluluğu hatırlatmaya devam ediyoruz. Netanyahu hükümetinin tüm dünyayı tehlikeye atan katliam politikasına karşı adım atılmıyor" diye konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise konuşmasında, Gazze'deki duruma da değinerek Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiye desteklerinin tam olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

"Bölgesel insani kriz konusunda beraber çalışma kararı aldık. Gazze için beraber daha fazla çalışmalıyız. Ateşkesin sağlanması, Batı Şeria'daki ihlallerin son bulması, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması konusunda mutabık olduk."

Türkiye-Suriye normalleşmesi

Mısır lideri ayrıca güvenlik ve istikrar konusunu da ele aldıklarını belirtti. Türkiye ile Suriye'nin yakınlaşmasını memnuniyetle kaşıladıklarını ifade etti.