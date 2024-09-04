Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 12 yıl sonra ilk kez Ankara’da

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, resmi ziyaret kapsamında Ankara'yı ziyaret etti.

Esenboğa Havalimanı'nda Erdoğan tarafından karşılanan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve es-Sisi, merdivenlerde Türkiye ve Mısır bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve es-Sisi baş başa görüşmeye geçti. Basına kapalı görüşme sonrası Erdoğan ve es-Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.

Türkiye İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir teatisinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin imzalanması da gündemde bulunuyor.