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7 Eyl 2024 22:44

Hollanda Ukrayna için F-16 savaş uçaklarının yedek parçalarını sağlayacak

Hollanda Ukrayna için F-16 savaş uçaklarının yedek parçalarını sağlayacak

Hollanda Savunma Bakanı, Ukrayna'ya 80 milyon avro değerinde F-16 savaş uçakları parçaları sağlanacağını duyurdu.

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, yeni bir silah yardımı yapılacağını belirten bir açıklama yayınladı.

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ruben Brekelmans, Ukrayna'ya teslim edilen F-16 savaş uçaklarının bakımı ve onarımı için gerekli füzeler ile ekipmanların temin edileceğini belirtti.

Ukrinform'un haberine göre, Hollanda Savunma Bakanı bu açıklamayı "Ramstein" toplantısında yaptı.

Ruben Brekelmans’ın açıklamasında, "F-16 uçaklarının uçabilmesi için yedek parça ve destekleyici malzemelere ihtiyaç duyuluyor, aksi takdirde bu uçaklar çalışamaz. Hollanda, gerekli yedek parçalar için 80 milyon avro sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Savunma Bakanı ise bu yardımların hava-hava füzelerini de içerdiğini, böylece Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin düşman uçaklarını düşürebileceğini vurguladı.

Güvenlik nedenleriyle Ukrayna Savunma Bakanı, paketin içeriği ve teslimat tarihi hakkında ayrıntı vermedi ancak bu yardımların en kısa sürede Ukrayna'ya ulaştırılmasının planlandığını ifade etti.

News ID 1919927

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