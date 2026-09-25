Erakçi, New York’ta Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü

BM Genel Kurulu'nun yıllık toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran-Mısır ilişkilerinin yanı sıra Filistin meselesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erakçi, tüm ülkelerin, özellikle de İslam ülkelerinin, Filistin halkına yönelik soykırımı durdurma konusundaki ahlaki ve uluslararası hukuki sorumluluğuna dikkat çekerek, "Filistin meselesi, çağdaş dünyanın en büyük insani ve ahlaki krizidir. Tüm ülkeler, işgale karşı durmak, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesine yardımcı olmak ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına katkıda bulunmakla yükümlüdür” ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca İsrail rejiminin Lübnan, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırılarına değinerek, İsrail rejiminin yayılmacılığı ile bölgenin güvenliğini ve istikrarını hedef alan saldırılarıyla mücadele etmek amacıyla, başta BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) düzeyinde olmak üzere, bölgesel ülkeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca İran ve Mısır arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nadır Zeki konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ele alındığını belirterek, iki bakanın gerilimi kontrol altına almak ve krizi hafifletmek amacıyla bir anlaşmaya varılması için yürütülen istişareleri, gösterilen çabaları ve sunulan teklifleri gözden geçirdiklerini ifade etti.

