Fatih Erbakan: Erken seçim gelebilir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Erbakan, yaptığı konuşmada, “Erken seçim ister istemez gündeme gelecek diye düşünüyoruz. Çünkü ekonomik veriler Türkiye'yi erken seçime zorluyor. Orta Vadeli Program'daki enflasyonun revize edilmesi bile bunun bir göstergesi. Enflasyonu düşüreceğiz, her şey iyiye gidiyor. ‘Mart Nisan'dan daha iyi olacak' söylemleriyle iktidar devam ediyor. ‘Tek haneli enflasyona döneceğiz. Dişinizi sıkın sabredin' ancak milletin sabredecek hali kalmamış. Tam tersine daha birde 2025'in enflasyon oranını arttırıyorlar. Bu veriler ve gidişat Türkiye'de bir erken seçimin olmasını gerekli kılacak gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

Seçimin bir maliyeti olduğunu belirten Erbakan, buna rağmen bir dertten kurtulmak için bir miktarda zorluğa katlanılması gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti: “Mehmet Şimşek'in geldiği günden buyana enflasyondaki, akaryakıt fiyatlarında, hayat pahalılığındaki artış bütün bunlar gündeme alındığı zaman iyiye giden bir şey yok. Sabit dahi kalmıyor, bırakın iyiye gitmeyi daha da kötüye gidiyor. Dolayısıyla artık Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonominin iyiye gitmesi, bu iktidarın ekonomiyi düze çıkarması gibi bir durumun söz konusu olmadığı açık bir şekilde ortada. Bu nedenle 2025 sonunda veya 2026 ilkbaharında bir erken seçim gelebilir.”