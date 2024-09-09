Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu

El Cezire'nin haberine göre, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, işgalci İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik işlediği suçlara tepki gösterdiler.

Bildiride, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının, bölgedeki sivillerin hedef alınmasının ve sivil halkın zorla yerinden edilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik sürekli saldırıların yasal sorumluluğu tamamen İsrail'e aittir."

Ayrıca, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve bölgenin ablukasının sona erdirilmesi çağrısında bulundular.