İran'dan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin bildirisine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi’nin son bildirisine tepki göstererek, bu bildiride yer alan ifadeleri ‘yararsız’ ve ‘sonuçsuz’ olarak nitelendirdi.

Fars Körfezi'nde bulunan üç İran adasıyla ilgili olarak bildirideki paragrafı reddeden Kenani, “Ebu Musa, Büyük Tonb ve Küçük Tonb adaları İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır” dedi.

Kenani, Kuveyt'in Areş Meydanı hakkındaki tek taraflı iddiasını reddederek, “Tek taraflı iddialarda bulunmanın bir değeri yoktur ve Kuveyt tarafı için bir hak kanıtlamaz” ifadesini kullandı.

Kenani, “Araş Meydanı konusunda tek mantıklı ve verimli çözüm, iyi komşuluk ve ortak çıkarlara saygı temelinde istikrarlı bir anlaşmaya varmak için teknik ve hukuki müzakereler ile ikili diyalog masasına dönmektir” ifadelerinde bulundu.

Bildiride yer alan İran’ın nükleer programı ile ilgili paragraph hakkında Kenani, “İran her zaman uluslararası kanun ve yükümlülüklerine bağlı kalmış, dolayısıyla barışçıl nükleer programıyla ilgili asılsız açıklamaları değersiz bulmaktadır” dedi.

Bölgede güvenliğin önemine değinen Kenani, toplu güvenliği sağlamak için bölgesel işbirliğinin öneminin altını çizerek, “İran, bölgede yabancı güçlerin varlığını reddediyor ve kuvvetle bölgesel suların güvenliğinin sağlanmasında etkin ve yapıcı rol oynamaya devam edecektir” diye kaydetti.