İki Kongolu Paralimpik sporcu Paris'te ortadan kayboldu!

Kongolu ciritçi Mirel Nganga ve koşucu Grace Muvambako yarışma sonrasında ortadan kaybolduğu ve takımın bulunduğu yere dönmediği belirtildi.

Le Parisien’nin haberine göre, en son Paralimpik Köyü'nde görülen Paralimpik sporculardan 5 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Fransız Savcılığı’ndan bu sporcuların ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturma yürütülüyor. Ülkeden kaçma, polisin araştırdığı olasılıklardan biridir.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları 8 Eylül yapılan kapanış töreni ile sona erdi.