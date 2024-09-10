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10 Eyl 2024 13:58

İki Kongolu Paralimpik sporcu Paris'te ortadan kayboldu!

İki Kongolu Paralimpik sporcu Paris'te ortadan kayboldu!

Fransız medyası, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nın sona ermesinin ardından iki Kongolu sporcunun ortadan kaybolduğu ve ülkelerine dönmediğini bildirdi.

Kongolu ciritçi Mirel Nganga ve koşucu Grace Muvambako yarışma sonrasında ortadan kaybolduğu ve takımın bulunduğu yere dönmediği belirtildi.

Le Parisien’nin haberine göre, en son Paralimpik Köyü'nde görülen Paralimpik sporculardan 5 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. 

Fransız Savcılığı’ndan bu sporcuların ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturma yürütülüyor. Ülkeden kaçma, polisin araştırdığı olasılıklardan biridir.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları 8 Eylül yapılan kapanış töreni ile sona erdi.

News ID 1920006

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