Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda İran için parlak bir gece

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki oturarak voleybol müsabakaları dün gece gerçekleşti.

İran Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları Oturarak Voleybol Finali'nde Bosna Hersek'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Bosna Hersek ile karşı karşıya gelen İran Milli Voleybol Takımı ilk sette maçı kaybetti ancak ikinci, üçüncü ve dördüncü sette rakibi mağlup etti ve böylece Paralimpik Oyunları'nı sekizinci kez kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Stade de France'da takip edilen 17. Paralimpik Oyunları'nın atletizm müsabakalarının devamında İranlı sporcu Yasin Hüsrevi ise gülle atma branşında 15.96’lık derecesiyle rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Paris2024 Paralimpik Oyunları'nda Para Halter branşlarında İran’ı temsil eden Ruhallah Rüstemi ise, 8 yıl sonra dünya rekorunu kırararak, altın madalya elde etmeyi başardı.