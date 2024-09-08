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8 Eyl 2024 20:13

İran, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda 25 madalya kazandı

İran, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda 25 madalya kazandı

İran kafilesi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı 25 madalya alarak rekorla tamamladı.

İran, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda farklı branşlarda toplam 25 madalya kazandı.

İran kafilesi, orgahizasyonda 8 altın, 10 gümüş ve 7 bronz madalya ile 14. sırada yer aldı.

İran İslam Cumhuriyeti kafilesinde, 66 sporcuya ek olarak antrenör, görevli ve destek personelinden oluşan 54 kişilik ekiple birlikte toplam 120 kişi bulunuyor.

"İnanç, fedakarlık ve onur" İran kafilesinin sloganı olarak seçilmiştir.

Açılış töreni 28 Ağustos’ta yapılan Paris 2024 Paralimpik Oyunları bugün kapanış töreniyle sona erecek.

News ID 1919952

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