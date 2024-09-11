Pezeşkiyan ile Sudani Bağdat'ta bir araya geldi

Göreve geldikten sonra ilk resmi yurtdışı ziyaretini Irak'a yapan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Mesut Pezeşkiyan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de görüşmüştü.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Sudani'nin ortak daveti üzerine Bağdat'ta bulunan Pezeşkiyan ve beraberindeki heyet, ziyaretlerinin ikinci günü olan perşembe günü Irak'taki kutsal türbeleri ziyaret edecek ve ziyaretlerin ardından Basra'ya geçecek.