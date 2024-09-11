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11 Eyl 2024 22:36

Ürdün parlamento seçim sonuçları açıklandı

Ürdün parlamento seçim sonuçları açıklandı

Ürdün Bağımsız Seçim Komisyonu, bir açıklama yaparak ülkenin parlamento seçimlerinin nihai sonuçlarını duyurdu.

El Cezire'nin haberine göre, Ürdün Bağımsız Seçim Komisyonu, bir bildiri yayınlayarak parlamento seçimlerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Ürdün Bağımsız Seçim Komisyonu, "Ön sonuçları nihai sonuçlar olarak kabul etmeye karar verdik. Bu sonuçlar ülkenin resmi gazetesinde yayınlanacaktır" dedi.

Açıklamanın devamında, seçimlerde kazananların 104'ünün partilerden olduğu ve bunlardan 41'inin parti listelerinde yer aldığı belirtildi.

Ürdün Bağımsız Seçim Komisyonu, İslamî Hareket Cephesi Partisi'nin 31 sandalye kazandığını, ancak bu partinin kazandığı sandalyelerden 3'ünün parti üyesi olmayan adaylara ait olduğunu duyurdu. El Vefak Partisi ise parlamentoda 21 sandalye elde etti.

News ID 1920055

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