Hollanda, İran Büyükelçisini çağırdı

Reuters'in haberine göre, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Avrupa Birliği'nin Tahran'a karşı "yeni ve güçlü yaptırımlar" uygulamasını talep ettiğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran'ın Rusya'ya füze transferi yaptığı iddialarını saatler önce yalanlamış ve bu iddiaları "asılsız" olarak nitelendirmişti.

Peskov basın toplantısında, Blinken'ın iddialarına ilişkin şunları söyledi: "Rusya’ya silah sağlandığına dair birçok suçlamayı duyduk ancak bunların hepsi temelsizdir."

Ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı da bu iddialara sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) yanıt vererek, "ABD ve Avrupa bir kez daha yanlış bilgiye ve kusurlu mantığa dayalı hareket etti. İran, Rusya’ya balistik füze göndermedi. Nokta." ifadelerini kullandı.